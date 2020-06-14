ارتفاع إصابات كورونا بين العاملين بالإسعاف إلى 160 حالة

أعلن وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أطقم الإسعاف إلى 160 حالة إصابة، و5 وفيات.ولفت إلى إصابة 50 حالة من أسر العاملين بالهيئة بكورونا، فضلًا عن حالتي وفاة. وقال إن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر النسب للإصابة بين الفريق الطبي، مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.وطالب بتحويل كافة سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.وكانت وزارة الصحة شددت على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار العدوي بين الأطقم الطبية.