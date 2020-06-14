رحلات استثئانية لنقل العالقين بالإمارات والسعودية

استقبل مطار القاهرة وسوهاج الدوليان، الأحد، رحلة جوية استثنائية؛ لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن قادمة من الإمارات والسعودية عقب تفشّى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية المتّبعة في تلك الظروف.ووصل عدد العائدين 600 عالق مصري قادمين من مطار الشارقة بالإمارات ومطار تبوك الدولي على متن رحلة الخطوط الجوية التابعة لشركة طيران العربية ورحلة شركة طيران النيل، حيث تم أخذ الإجراءات الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة؛ للتأكد من عدم حملهم للفيروس القاتل، وتم السماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية بالمطار عقب توقيعهم إقرار العزل الذاتي بالمنازل لمدة 14 يومًا متتاليًا؛ تنفيذًا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة.