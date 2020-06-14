تعافى 25 مصابًا بكورونا فى البحيرة والإجمالى 572

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء وخروج 25 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 572 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.وأشاد محافظ البحيرة، بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.وأشار محافظ البحيرة، إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.وأكد الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل، بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.وأشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، لافتا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.كما أكد اللواء هشام آمنة، الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات (0453349447 -0453356397)، والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود أطباء متخصصين على مدار الساعة، لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل أى مشكلة فورا.