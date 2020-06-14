وصول 275 مصريًا قادمين من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة جوية استثنائية لنقل المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن قادمة من دولة الكويت، عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل "كوفيد 19" بمختلف أنحاء العالم.ووصل العائدون البالغ عددهم حوالى 275 راكبًا إلى مطار القاهرة الدولى على الخطوط الجوية الكويتية قادمين من مطار الكويت الدولى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف، وتم إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، والسماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية بالمطار عقب توقيعهم إقرار العزل الذاتى بالمنازل لمدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.