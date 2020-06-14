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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

العنانى: خطة لتنفيذ حملة عالمية للترويج للسياحة

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:44 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن آخر حملة دعائية عالمية للسياحة في مصر كانت في 2010، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ حملات دعائية، لكن ليست على مستوى عالمي.

وأشار العناني - خلال مؤتمر صحفي - إلى أن أموال صندوق السياحة كانت تذهب معظمها لتحفيز الطيران، ولم تكن هناك موارد لحملة دعائية عالمية.

وأوضح أنه تقدم لمجلس النواب، بخطة لإنشاء صندوق السياحة والأفراد، وتكفي موارده لتحفيز الطيران وحملة ترويجية عالمية.

من ناحية أخرى، أكد العناني أن إعادة فتح حركة السياحة الداخلية خلال أيام العيد كان ضروريًا، للحفاظ على القطاع، مشيرًا إلى أن الفنادق لم تحقق مكاسب، ولكنها بالكاد نجحت في الحفاظ على العمالة.

وأردف: "فتحنا بضوابط، والفتح تدريجي من 25% ثم 50%، نسب الإشغال تراوحت بين 8% إلى 25%، وفي بعض المحافظات كانت 13%".

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