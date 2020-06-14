رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدافع عن وضعه الصحي بعدما نزل درجا بخطوات متثاقلة وحذرة

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:43 م
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحتفل، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ74، عن سلامة وضعه الصحي، عقب انتشار فيديو له وهو ينزل عن منصة بخطوات متثاقلة حذرة.

فخلال احتفال تسليم شهادات في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك السبت، ألقى ترامب خطابا سادته على غير العادة نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاجون).

وعند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأمريكي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته متثاقلة وصغيرة وحذرة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية أيضا إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

ورد ترامب في تويتر مساء السبت على التساؤلات عن وضعه الصحي، قائلا إن ممر الوصول "طويل جدا وحاد، وليس لديه سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا كي لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

وشدد ترامب على أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا"، ويخوض الملياردير الجمهوري حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر التي سيواجه فيها مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن البالغ 77 عاما.

موضوعات متعلقة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم «O» أقل عرضة للإصابة

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

وزير الطيران يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

محافظة القاهرة تعلن نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

موسى حوامدة: أدركت قيمة الحرية بعد العزل.. وبهاء طاهر أهم من الأسواني وزيدان (حوار)

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا فى الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين