السعودية تدين الهجوم الإرهابى بديالى العراقية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.