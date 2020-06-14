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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أنيسة حسونة تقترح استراتيجية لتأهيل المعلمين للتعليم عن بُعد

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:49 م
أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
إسلام نصير
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تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية للتوسع في التعليم عن بُعد وتأهيل المعلمين للتعامل مع الطلاب من خلال التكنولوجيا الحديثة.

أوضحت حسونة أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت الحاجة الملحة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، لاسيما أن تلك الفترة تتطلب الالتزام بالمنازل وعدم السماح بأي تجمعات أو استكمال الدراسة، الأمر الذي يتطلب التحول السريع لهذا النوع من التعلم؛ حتى يتمكن الطلاب من أداء دراستهم بشكل طبيعي ومنتظم.

ولجأت وزارة التربية والتعليم إلى استخدام عدد من وسائل التعلم عن بُعد في عملية تسليم المشروعات البحثية، ولم تؤتِ بثمار إيجابية على الشكل المطلوب، وحدثت عدة تخبطات في تقبل الطلاب والمعلمين هذا الشكل الجديد من التعلم.

وأرجعت عضو البرلمان ذلك إلى الافتقاد إلى وجود استراتيجية توضح عملية التعلم عن بُعد، فضلًا عن أن المعلمين غير مؤهلين للتعامل مع هذا النوع الجديد من التكنولوجيا، الأمر الذي أدى إلى حدوث تخبطات في فهم واستيعاب هذا التعلم لدى الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين.

فالمعلمون ما زالوا يتعاملون مع الأساليب التعليمية التقليدية التي اعتادوا التعامل من خلالها في المدارس، وهو نظام التعامل المباشر مع الطالب وإيصال كافة المعلومات من خلال الحضور إلى المدرسة أو التعامل في الدروس الخصوصية.

واقترحت أنيسة وضع استراتيجية واضحة وممنهجة من قبل الهيئات التعليمية المتخصصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، لتدريس وشرح التعامل بنظام التعليم عن بُعد للمعلمين، وتنظيم دورات تدريبية لهم علي كيفية استخدامه وتوضيح الفرق بينه وبين نظام التعليم التقليدي.

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