رئيسا العراق واتحاد كردستان يؤكدان أهمية حل الملفات بين الحكومة والإقليم

أكد الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أهمية حل الملفات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.وذكر بيان للرئاسة العراقية نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، أن الرئيس برهم صالح التقى اليوم الأحد بافل طالباني؛ وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية ومكافحة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية".وأكد الجانبان أهمية حل الملفات بين الإقليم والحكومة الاتحادية والتنسيق بينهما لضمان الأمن ومواجهة فلول داعش الإرهابي.