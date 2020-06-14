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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج: تنفيذ 14 ألفًا و776 مشروعًا للشباب بمليار ونصف جنيه

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:43 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تنفيذ 14 ألفا و776 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و646 مليون و631 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 29 ألفا و925 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا جاءت من أكثر المقرات تفاعلًا مع المبادرة من حيث قيمة المشروعات المنفذة بعدد 2048 مشروعًا، ثم دار السلام بعدد 1555 مشروعًا، والمنشاة 1537 مشروعًا، والمراغة 1045 مشروعًا، وجهينة 1254 مشروعًا، والبلينا 1439 مشروعًا، وطما 1595 مشروعًا، وحي غرب 470 مشروعًا، وسوهاج 724 مشروعًا، وجرجا 1460 مشروعًا، وأخميم 697 مشروعًا، وحي شرق 468 مشروعًا، وساقلتة 378 مشروعًا، وحي الكوثر 106 مشروعًا.

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