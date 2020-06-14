رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:40 م
النواسة
النواسة
جمال عاشور
طباعة
صدر حديثًا عن دار ناشرون وموزعون في عمان، كتاب نقدي بعنوان "النواسة " للكاتب محمود أبو عواد، ويقع في 276 صفحة من القطع المتوسط.

ويتناول أبو عواد في كتابه قراءات نقدية لخمسين عملًا أدبيًا من قصة ورواية وشعر، حيث يسلط عليها الضوء من أجل اطلاع القارئ على حجم النقلة النوعية في الأدب الأردني.

"النواسة " إطلالة على الأدب الأردني، وهو المرحلة الأولى من مشروع متكامل للتعريف بشكل نقدي بنحو 100 كاتب أردني، من خلال كتبهم المطبوعة.

ركز الكتاب في مجال الكتابة الشعرية على مفهوم الصياغة والصورة والتخيل، مناقشةً وتحليلًا، بينما ركز في المادة النثرية على بؤرة التنوير في القصة كميدانٍ للحوار، لأنها عماد هذا الجنس الأدبي.

وفي مجال الرواية، ركز الكاتب على مفهوم السرد، مفردا مساحة أكبر لمسار هذا العمل، وإلى تطور الشخصية أثناء العمل الروائي، وإلى الكم في أبطال الرواية وأثرهم في هذا الجنس الأدبي المعشوق.

تناول الكتاب أعمال 50 كاتبًا أردنيًا في الجزء الأول الصادر حديثا للكتاب وهم، محمد خضير، سعد الدين شاهين، الدكتور محمد محمود محاسنة، يوسف ضمرة، الدكتورة سناء الشعلان، حنان بيروتي، صيام مواجدة، سليمان الأزرعي، أمل حسن، محمد الزغول، قاسم توفيق، يوسف عبد العزيز، مقبل المومني، بديع رباح، مريم الصيفي، محمد مشه، عيسى حماد، حسين شاكر، منذر رشاش، ابراهيم الفقيه، سمير برقاوي، الدكتور عبد الرحيم جداية، صبحي فحماوي، عيد النسور، وعطاف جانم.

كما يضم الكتاب قراءات في أدب الكتاب، سميحة خريس، لؤي أحمد، حسن منصور، عائشة الحطاب، حسن البوريني، جمعة شنب، موسى حوامدة، هشام عودة، خلود المومني، الدكتور محمد عبد الكريم الزيود، صلاح أبولاوي، محمد لافي، هزاع البراري، الدكتورة هناء البواب، سمر الزعبي، ريما البرغوثي، محمد ضمرة، عبد السلام صالح، هاشم غرايبة، موسى الكسواني، مفلح العدوان، سعادة أبو عراق، رشاد رداد، الدكتور عيسى حداد، وردينة آسيا.

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات يونيو بدءا من الغد

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا فى الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين

دار «الميدان» تصدر «بوابات الزمان» لـ محمد منسي