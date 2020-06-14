«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

صدر حديثًا عن دار ناشرون وموزعون في عمان، كتاب نقدي بعنوان "النواسة " للكاتب محمود أبو عواد، ويقع في 276 صفحة من القطع المتوسط.ويتناول أبو عواد في كتابه قراءات نقدية لخمسين عملًا أدبيًا من قصة ورواية وشعر، حيث يسلط عليها الضوء من أجل اطلاع القارئ على حجم النقلة النوعية في الأدب الأردني."النواسة " إطلالة على الأدب الأردني، وهو المرحلة الأولى من مشروع متكامل للتعريف بشكل نقدي بنحو 100 كاتب أردني، من خلال كتبهم المطبوعة.ركز الكتاب في مجال الكتابة الشعرية على مفهوم الصياغة والصورة والتخيل، مناقشةً وتحليلًا، بينما ركز في المادة النثرية على بؤرة التنوير في القصة كميدانٍ للحوار، لأنها عماد هذا الجنس الأدبي.وفي مجال الرواية، ركز الكاتب على مفهوم السرد، مفردا مساحة أكبر لمسار هذا العمل، وإلى تطور الشخصية أثناء العمل الروائي، وإلى الكم في أبطال الرواية وأثرهم في هذا الجنس الأدبي المعشوق.تناول الكتاب أعمال 50 كاتبًا أردنيًا في الجزء الأول الصادر حديثا للكتاب وهم، محمد خضير، سعد الدين شاهين، الدكتور محمد محمود محاسنة، يوسف ضمرة، الدكتورة سناء الشعلان، حنان بيروتي، صيام مواجدة، سليمان الأزرعي، أمل حسن، محمد الزغول، قاسم توفيق، يوسف عبد العزيز، مقبل المومني، بديع رباح، مريم الصيفي، محمد مشه، عيسى حماد، حسين شاكر، منذر رشاش، ابراهيم الفقيه، سمير برقاوي، الدكتور عبد الرحيم جداية، صبحي فحماوي، عيد النسور، وعطاف جانم.كما يضم الكتاب قراءات في أدب الكتاب، سميحة خريس، لؤي أحمد، حسن منصور، عائشة الحطاب، حسن البوريني، جمعة شنب، موسى حوامدة، هشام عودة، خلود المومني، الدكتور محمد عبد الكريم الزيود، صلاح أبولاوي، محمد لافي، هزاع البراري، الدكتورة هناء البواب، سمر الزعبي، ريما البرغوثي، محمد ضمرة، عبد السلام صالح، هاشم غرايبة، موسى الكسواني، مفلح العدوان، سعادة أبو عراق، رشاد رداد، الدكتور عيسى حداد، وردينة آسيا.