تركيا أقل دول العالم سلامًا والأكثر عدوانية فى أوروبا

أكد معهد الاقتصاد والسلام الدولي، أن تركيا تحتل المرتبة الـ150 من بين 163 دولة في مؤشر السلام العالمي، لعام 2020.وتابع المعهد في تقريره الذي نشره ونقله موقع «أحوال» أن تركيا لا تزال أقل الدول سلمًا في أوروبا وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تم تصنيفها في قائمة الدول الخمس والعشرين الأدنى في المؤشر.وجاء في التقرير: «استمرت أزمة اللاجئين في أوروبا طوال عام 2019، مما أدى إلى زيادة التوترات مع اليونان، حيث رفضت السلطات التركية منع وصول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها».وتابع: «بالإضافة إلى ذلك يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قمع المعارضة السياسية المحلية، مما أدى إلى تدهور عدم الاستقرار السياسي ومؤشرات مقياس الإرهاب السياسي».كما ذكر التقرير أن تركيا سجلت زيادة بنسبة 8.3 بالمئة في معدل الاعتقال، من 318 سجينًا لكل 100 ألف شخص إلى 344.وأكد موقع أحوال أن مؤشر السلام العالمي يصنف 163 دولة مستقلة حسب مستوى سلامتها، ويقدم التقرير تحليلًا لاتجاهات السلام، والأثر الاقتصادي للعنف، والعسكرة، والإرهاب، والصراع، والاضطرابات المدنية، والتهديدات البيئية، والعمل الجاري لتطوير مجتمعات سلمية.وصنفت تركيا في أحدث مؤشر على أنها أقل سلاما من دول مثل فلسطين وإسرائيل ولبنان وأوكرانيا وفنزويلا.