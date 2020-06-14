عريقات: ضم نتنياهو لأي جزء من فلسطين يعني القضاء على السلام

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه إذا أقدم نتنياهو على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة.وأضاف عريقات خلال لقاء نظمه نادي الصحافة في القدس اليوم الأحد، وبحضور الصحافة الاجنبية والاسرائيلية: "إذا نفذ نتنياهو الضم والابرتهايد فإن عليه التحالف مع المنظمة klu klux clan الأمريكية العنصرية المتطرفة، ويجب أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته كافة كسلطة احتلال، فالضم يعنى تدمير السلطة الفلسطينية، وستكون هذه نهاية الحل التفاوضي".وأوضح عريقات، أن الاسرائيليين لا يحبون الحقائق، ويعتقدون أن إنكار الحقائق ينفي وجودها، ويجب أن يدركوا أن الضم يعني الابرتهايد والنظام العنصري.