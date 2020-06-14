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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج: تطهير الشوارع والمدارس استعدادًا لامتحانات الثانوية

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:33 م
تطهير الشوارع
تطهير الشوارع
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلنت محافظ سوهاج، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، والاستعدادات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة، وتخلفات الشهادة الإعدادية.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالاستعدادات اللازمة والإجراءات الاحترازية لبدء امتحانات الثانوية العامة، وتخلفات الإعدادية، حيث تم تطهير مجمع مدارس الشهيد اللواء نبيل فراج، وهو مركز توزيع الأسئلة على مستوى المحافظة، وكذلك تعقيم الشوارع المحيطة، ومدرسة التربية الفكرية استعدادا لإقامة امتحانات المتخلفين بالشهادة الإعدادية، وذوي الااحتياجات الخاصة، كما تم تطهير ورش مدرسة عبد الله وهبي كاستراحة ومبيت للمراقبين على الامتحانات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير منطقة الحويتي بحي غرب وفرعياتها "شارع مستشفى الهلال الأحمر الممتد لمدرسة الشهداء الابتدائية، وشارع عادل حماد الموصل للمفيض، وشارع بلتك، وشارع الشيمي الاول والثاني، وشارع عبد الكريم الشيمي، وشارع حافظ القديم"، وكذلك تطهير مركز شرطة سوهاج.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أعمال التطهير والتعقيم لمبنى المدرسة الإعدادية الحديثة بنين، ومدرسة الثانوية التجارية بنات، ومدرسة الصنايع الفنية بنين؛ لإقامة امتحانات المتخلفين بالفصل الدراسي الأول.

وقام مركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم لبعض المدارس "مدرسة أم المؤمنين الإعدادية، ومدرسة جزيرة شندويل الثانوية المشتركة"، وكذلك تطهير قرى "تونس، والشيخ مكرم، وسعد الله"، وفي مركز ومدينة المراغة استمرت أعمال الرش والتطهير بالمدينة والقرى التابعة خلال الحظر الليلي، حيث تم رش وتطهير مرسي العبارات، والعبارات.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم أعمال التطهير والتعقيم للأماكن الحيوية والمصالح الحكومية وأماكن حالات الإصابة، والشوارع، حيث تم تطهير منطقة شارع القفاصين، ومنطقة شارع المشنب، وشارع السبعة، وشارع الاشراف، ومقر ديوان مجلس المدينة، والمكاتب التابعة، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بأعمال الرش والتطهير لشوارع "نزلة القبيص، السودان، تونس، وشارع البستان، وشارع العصر الحديث، وشارع منتصر، وشارع حروكة، ومسجد العسكري، كما تم تطهير الشوارع الجانبية"، وقام مركز ومدينة طهطا بتطهير وتعقيم مبنى السجل المدنى بمركز شرطة طهطا، وقسم شرطة طهطا.

وفي حي شرق سوهاج تم رش وتطهير الشوارع ومداخل العمارات السكنية في شوارع "الشايب، 16 الجديد، الشهيد يوسف محمد إبراهيم، ومبنى شرطة النجدة، البنك الأهلي، ومقر لجنة زكاة دار الحبيب، ومسجد الزهراء"، بينما قام حي الكوثر برش وتطهير مبنى قسم شرطة الكوثر، ومبنى مباحث فرقة الشرق، وفي مركز ومدينة ساقلتة تم تطهير نجع عمران بمجلس قروي الجلاوية.
تطهير الشوارع
تطهير الشوارع
تطهير الشوارع
تطهير الشوارع

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