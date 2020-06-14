«الوطنية للإعلام»: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات والأكاذيب طبقًا لأحكام لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالوطنية للإعلام والصادرة بقرار رقم 1140 لسنه 2019 في المادة 17 والتي تقضي بأن يعاقب كل من أدلي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أو ما يخص عمل الهيئة عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر دون ان يكون مصرح له بذلك والمادة 57 والتي تقضي بمعاقبة مروجي الشائعات والأكاذيب التي يترتب علي تداولها الأضرار بالعمل أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.نظرًا لما تداولته بعض الصفحات علي مواقع التواصل من شائعات وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة وتضمنت معلومات مغلوطة عن منظمومة العمل بالوطنية للإعلام وقيام البعض بالترويج لتلك المعلومات دون التأكد من مصادرها المُوثقة.