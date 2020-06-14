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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين الغربية: ضبط دقيق بلدي مدعم وتحرير محاضر ذبح خارج السلخانة

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:27 م
دقيق
دقيق
الغرببة حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حملة مكبرة، بالتعاون مع مباحث تموين الغربية بقيادة العميد محمد عتمان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، بالمتابعة اليومية للأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 3 آلاف لتر مياه داخل محطة تنقية تضع أنبولات مجهولة المصدر على المياه وتعبئتها وبيعها مياه معدنية، موضحًا أنه تم تشميع جميع المعدات بالمحطة الكائنة بالكورنيش بحى ثان طنطا، وتحرير محضر 13800 جنح ثان طنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة داخل ماركت مشهور بشارع النادى حي أول طنطا وتحرر محضر رقم 12567، وضبط (34) شيكارة دقيق بلدى من مخبز بلدى بطنطا قبل طرحها في السوق السوداء بقصد التربح، إلي جانب تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان اسعار.

وتشكلت الحملة في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، وعادل فتحى مدير الإدارة، برئاسة وكيل وزارة التموين، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ، والدكتور السيد التلاوى رئيس المجازر، وخالد هجرس.

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