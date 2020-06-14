مواعيد عرض برنامج الدنيا بخير على قناة الحياة

يعد هو البرنامج الديني الأشهر وسط البرامج الدينية الموجودة حاليًا، فيما يُقدم البرنامج للجمهور في الثالثة عصرًا، ويدور في إطار ديني اجتماعي، ويتناول الظواهر الإنسانية في المجتمع وخاصة العلاقات ما بين أفراد الأسرة.وقدمت لمياء فهمي عبدالحميد برنامج "وش الخير"، في رمضان 2019 الماضي، على شاشة النهار، وتدور فكرة البرنامج الجديد على العمل الإنسانى ومساعدات للمحتاجين، وتجهيز العرائس، والغارمات، برعاية جمعية البر والتقوى المصرية.وكانت لمياء قد ابتعدت عن الإعلام لمدة خمس سنوات، ثم عادت للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، لكنها لم تستمر فى عملها كمعدّة لمدة طويلة فانتقلت إلى قناة ART التي تُعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية.وكانت قد كشفت شبكة تليفزيون الحياة عن برومو البرنامج الديني والاجتماعي الجديد "الدنيا بخير" للإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد في شهر مارس الماضي وهو الذي لقي مشاهدات كبيرة وقتها، بينما استطاعت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد في تقديم فقرات مختلفة بحلقات البرنامج نفسه.تعد قناة الحياة إحدى القنوات المهمة على الساحة حاليًا وقد تألقت في رمضان الماضي من خلال عرض بعض مسلسلات رمضان الكريم من بينها مسلسل الفتوة ومسلسل لما كنا صغيرين للفنانة ريهام حجاج وغيرهما من الأعمال الفنية.