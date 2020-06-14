رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض برنامج الدنيا بخير على قناة الحياة

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:08 م
الإعلامية لمياء فهمي
الإعلامية لمياء فهمي
حسين الجندي
طباعة
ننشر مواعيد عرض برنامج الدنيا بخير على قناة الحياة ، فتستمر قناة الحياة في عرض قائمة برامجها التليفزيونية الخاصة بها، حيث من ضمن هذه البرامج هو برنامج "الدنيا بخير" والذي تقدمه الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد.

مواعيد عرض برنامج الدنيا بخير 


يعد هو البرنامج الديني الأشهر وسط البرامج الدينية الموجودة حاليًا، فيما يُقدم البرنامج للجمهور في الثالثة عصرًا، ويدور في إطار ديني اجتماعي، ويتناول الظواهر الإنسانية في المجتمع وخاصة العلاقات ما بين أفراد الأسرة.

وقدمت لمياء فهمي عبدالحميد برنامج "وش الخير"، في رمضان 2019 الماضي، على شاشة النهار، وتدور فكرة البرنامج الجديد على العمل الإنسانى ومساعدات للمحتاجين، وتجهيز العرائس، والغارمات، برعاية جمعية البر والتقوى المصرية.

وكانت لمياء قد ابتعدت عن الإعلام لمدة خمس سنوات، ثم عادت للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، لكنها لم تستمر فى عملها كمعدّة لمدة طويلة فانتقلت إلى قناة ART التي تُعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية.

وكانت قد كشفت شبكة تليفزيون الحياة عن برومو البرنامج الديني والاجتماعي الجديد "الدنيا بخير" للإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد في شهر مارس الماضي وهو الذي لقي مشاهدات كبيرة وقتها، بينما استطاعت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد في تقديم فقرات مختلفة بحلقات البرنامج نفسه.

تعد قناة الحياة إحدى القنوات المهمة على الساحة حاليًا وقد تألقت في رمضان الماضي من خلال عرض بعض مسلسلات رمضان الكريم من بينها مسلسل الفتوة ومسلسل لما كنا صغيرين للفنانة ريهام حجاج وغيرهما من الأعمال الفنية.
اقرأ أيضا:

ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا 2020.. بروتوكول علاج كوفيد-19 في المنزل


موضوعات متعلقة

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم «O» أقل عرضة للإصابة

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

وزير الطيران يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

محافظة القاهرة تعلن نتيجة تنسيق القبول بالثانوية العامة

«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع أعداد وفيات كورونا

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

صلاح أبو سيف يصف علاقته بأديب نوبل.." متواضع.. بس ملك دراما"

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«النواسة».. كتاب نقدي يتناول أعمال 50 كاتبًا أردنيًا

موسى حوامدة: أدركت قيمة الحرية بعد العزل.. وبهاء طاهر أهم من الأسواني وزيدان (حوار)

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا فى الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين