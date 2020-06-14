بيراميدز يستقر على الناجي الوحيد من مجزرة هجوم الفريق





استقر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز على الإبقاء على دودو الجباس مهاجم الفريق ضمن خطة الكرواتي الموضوعة لتحقيق أهداف الفريق فى الموسم المقبل.