مناقصتان لصيانة شبكة الإنارة وورش الشباب بمدينة 15 مايو

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، عن بدء تنفيذ صيانة، وحراسة شبكة الإنارة المرحلة الثالثة بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة، ومشروع وورش الشباب، بالإضافة إلى تنفيذ إحلال وتجديد واستبدال شبكات مياه الصرف وشبكات مياه التغذية والري بالمرحلة الثالثة وامتداد المدينة، وذلك بطرحها من خلال مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير مبلغ 299 جنية لكل مناقصة على حدة، لافتا إلى أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي.وأضاف "همام" أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 75 ألف جنيه للمناقصة الأولى، ويسجل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية بقيمة 100 ألف جنيه، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسوم كتأمين نهائي لكل مناقصة علي حدة.وأشار إلى أنه ستعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولي يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020، وستعقد جلسة للمناقصة الثانية يوم الخميس الموافق 2 يوليو، لافتا إلى أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصتين يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 20، 21 يوليو المقبل.