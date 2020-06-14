هكذا زيفت تركيا معدلات البطالة.. الحقيقة تتجاوز 23%

أكد موقع "أحوال" التركي، أن معدلات البطالة التي أعلنت عنها الحكومة التركية كانت غير مقنعة للكثير من الجهات، ورجح خبراء الاقتصاد ونقابات العمال أن المعدلات الحقيقية أكبر بكثير من تلك المعلن عنها.وتابع أنه وفقُا للخبير الاقتصادي ومستشار الخزانة السابق، محفي عيلميز إن معدل البطالة في تركيا وصل إلى 23٪ في مارس، متناقضًا مع الأرقام الرسمية التي تم الكشف عنها مؤخرًا.وقال معهد الإحصاء التركي (TurkStat) إن معدل البطالة كان 13.2 بالمائة في مارس، إلا أن "عيلميز" قال إن الأرقام الرسمية تستند إلى عدد الأشخاص الذين يقولون رسميًا إنهم ليس لديهم عمل ويبحثون عن عمل لمدة أربعة أسابيع على الأقل.وقال الخبير الاقتصادي البارز إن العمال الموسميين وأولئك الذين لم يقولوا رسميًا أنهم عاطلون عن العمل، وكذلك الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لمدة تقل عن أربعة أسابيع، يجب إضافتهم إلى معدل البطالة.وتابع: "إذا لم نحسبها على هذا النحو، فإننا نتوصل إلى استنتاجات مصطنعة، فتقول الحكومة إن البطالة تنخفض عندما ينخفض التوظيف وهو ليس سوى خداع للنفس".وأكد الموقع أن ارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي في تركيا كان من أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت الحكومة لتعزيز الاقتصاد، حيث ارتفعت بأكثر من مليون شخص على مدار العام، وخلال العام الحالي فقد نحو 694 ألف شخص وظائفهم في صناعة الخدمات في مارس وحده، بينما بلغت خسائر الوظائف 202 ألف في البناء و85 ألفًا في الصناعة.