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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 28 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى أسوان

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:26 م
إزالة
إزالة
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن الحملات المكبرة أسفرت اليوم عن تنفيذ 28 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحات وصلت إلى فدان و13 قيراطا و7 أسهم، مؤكدًا بأن حملات الإزالة المختلفة نجحت حتى الآن فى إزالة 556 حالة تعد تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى حتى الآن منها 476 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 381 ألفا و71 م2، بجانب 80 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة.

جاء ذلك استمرارًا للحملات المكبرة التى تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وكل الجهات المعنية لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستعادة حق الشعب والدولة فى أراضيها وفرض سيادة القانون.

وأوضح اللواء أشرف عطية، بأنه بالتوازى مع ذلك تم إزالة تعديات تمت قبل بداية فترة الحظر والتى صلت إلى إزالة 103 حالات تعد على أراضى بناء بمساحة 61 ألفا و179 م2، فى حين تم إزالة 183 حالة تعد على أراض زراعية أملاك خاصة بمساحة 26 فدانا و14 قيراطا و10 أسهم.

كما شدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل الحازم مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية لاتخاذ كل العقوبات والإجراءات القانونية ضدهم.

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