نسرين طافش بإطلالة بيضاء من غرفة نومها

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة ناعمة مرتدية ملابس بيضاء وجالسة على سريرها، وأمامها طبق من الفواكه، وعلقت على الصورة، قائلة:"صباح التفاح".وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاء أبرز التعليقات: "صباح الورد، منورة، صباح الفراولة".يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية.شارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده، تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.