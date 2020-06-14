محافظ أسوان يؤكد استمرار أعمال التعقيم لمواجهة كورونا

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار أعمال الرش والتطهير بجميع الإدارات والمكاتب بالديوان العام، وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها المحافظة وتنفذها إدارة الطب الوقائى لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتشمل التعقيم المتواصل لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص.كما شدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة إلزام العاملين والمترددين على هذه الجهات بارتداء الكمامات الواقية، حيث سيتم توقيع الغرامات المالية على كل من يخالف ‪ هذه التعليمات، مشيرًا إلى أن ذلك يتوازى مع ضرورة الالتزام بتطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات والسوبر ماركت، وأيضا أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس، سواء العامة أو الخاصة، حيث تقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقى سيارات السرفيس في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.كما أوضح المحافظ، أن خطة الإجراءات الاحترازية والوقائية تشمل أيضًا التنسيق المتواصل مع القطاع العسكرى وكافة الجهات المعنية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم المتواصل لكافة المناطق والبؤر التى يتم اكتشاف إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة وسلامة الأهالى والمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.