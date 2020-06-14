ضبط مصنع لغش إسطوانات الأكسجين المستخدمة طبيا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع إدارة التموين، من ضبط مصنع لغش إسطوانات الأكسجين المستخدمة في الاغراض الطبية بشبرا الخيمة، مما يعرض حياة المواطنيين للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانوية ضد المخالفين.جاء ذلك خلال حملة قام بها الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي شرق شبرا الخيمة.أسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة إسطوانات غاز الأكسجين صناعي وبيعها للاستخدامات الطبية بالمخالفة للمواصفات الفنية وشروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم مصادرة سيارة نصف نقل محملة بـ٢٠ أسطوانة قبل خروجها من المصنع بغرض بيعها للاستخدام الطبي بالمخالفة.رافق نائب المحافظ الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وقوات شرطة المرافق وممثلي مديرية التموين.