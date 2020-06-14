إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بسيوة (صور)

نظم مركز ومدينة سيوة برئاسة اللواء وفائي الحصيوى، رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، اليوم الأحد، بمشاركة قسم شرطة سيوة والإدارة الزراعية.أسفرت الحملة عن إزالة بناء في أبوشروف بمركز ومدينة سيوة، واسترداد 5 أفدنة بواقع طلب تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة له، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 10 قرارات وإزالة التعدى على 79 فدانا حتى اليوم بالإضافة إلى الأراضي المستردة لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية.جاء ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باستمرار متابعة أى تعديات أولا بأول والإزالة الفورية لها حفاظا على أملاك الدولة، خاصة مع استغلال البعض لمواجهة الدولة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.