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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة محافظة الأقصر تنهى زيارتها لمدينة إسنا وتعد مذكرة كاملة

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:20 م
لجنة محافظة الأقصر
لجنة محافظة الأقصر
هدى الأمير
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أنهت لجنة محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارتها لمدينة إسنا لمتابعة الوضع الصحى داخلها، حيث قامت اللجنة بزيارة كل المستشفيات داخل المدينة، عقب شكاوى الأهالى بعدم وجود مستشفى يخدم الأهالى بعد تحويل مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى، ومستشفى صدر إسنا للفحص والكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بكورونا وتجهيزها بـ20 سريرا لرعاية المصابين، حيث ضمت اللجنة كلا من راندا سيف، مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود ناصر عضو التفتيش بالمتابعة، والدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بإسنا.

وقام أعضاء اللجنة خلال جولاتهم بالمرور على مستشفى الرمد بإسنا، وفحص كل قدراته على التشغيل، وكذلك قامت اللجنة بفحص المستشفى القديم ومدة صلاحية المستشفى بالعمل مرة أخرى بكل أقسامه، من حضانات وعمليات ومعمل أشعة وعناية مركزة، والوقوف على قوة العمل والعاملين بالمستشفى من أطباء وفنيين وتمريض، وتم عمل بيان ومذكرة كاملة بالأجهزة الطبية الصالحة والقابلة للإصلاح، كما قام أعضاء اللجنة من المحافظة، بالمرور على مستشفى الصدر الذى يقوم بالكشف والفحص والعزل بإسنا، كما أجروا لقاء مع الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفي إسنا التخصصى للعزل الصحى.

وضمت اللجنة خلال الزيارة كلا من راندا سيف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الأقصر، ومحمود ناصر، عضو التفتيش والمتابعة بالمحافظة، والدكتور زكريا الحداد، مدير إدارة إسنا الصحية، والدكتور عبد الحميد صقر، نائب مدير مستشفي إسنا التخصصي، ومحمد سيد سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة إسنا، وعبدالرحيم طايع، نائب رئيس الوحدة المحلية بإسنا، وأيمن ربيع عضو مكافحة بالوحدة المحلية بإسنا، ومحمد إمام عضو المكافحة بالوحدة المحلية بإسنا.

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