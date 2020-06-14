«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا في الأزهر

كان النائب البرلمانى محمد أبو حامد، قد تقدم في العام 2017 بطلب برلماني بتمكين المسيحيين من الدراسة بجامعة الأزهر، وتحويلها لجامعة مدنية، يذكر لنا التاريخ أن هذا كان شائعا من قبل، كما يحدثنا عن عدد غير قليل من المسيحيين الذين تلقوا العلم في الأزهر.وبحسب الكاتب الراحل صلاح عيسي فى كتابه "هوامش المقريزي.. حكايات من مصر"، والصادر عن الكرمة للنشر، أنه وفي مطلع القرن العشرين، كان الأقباط يتلقون تعليمهم على يد علماء من المسلمين، فيتعلمون الأدب والنحو والمنطق، بل إن عددا من كبار أدباء الأقباط وشعرائهم قد تعلموا في الأزهر، ومن هؤلاء ميخائيل عبد السيد، صاحب جريدة "الوطن" ورئيس تحريرها، الذي كان يهتم بأنباء تردد الأقباط على الأزهر، وشجعهم على أن يدفعوا أبناءهم إليه ليتلقوا العلوم المنطقية والشرعية.وقالت الجريدة (الوطن) في خبر نشرته عام 1914 إن هناك عددًا كبيرًا من الأقباط يترددون على حلقات الدروس المختصة بعلوم المنقول والمعقول في الأزهر، وقالت إن بعضهم قد برع فيما تلقاه من دروس المنطق والنحو والصرف.يتابع "عيسي": ومن المعروف أن المذهب الحنفي يجيز تلقي أهل الذمة علوم المسلمين وفي معاهدهم، ومن هنا تلقى عدد كبير من الأقباط العلم في الأزهر، إلى الدرجة التي استمر فيها "ميخائيل عبد السيد" يدرس فيه وانتقل إلى دار العلوم ليدرس لطلبتها، وقد درس به أيضا تادرس وهبي وهو من أشهر شعراء الأقباط، وكان يحفظ القرآن ويفهمه ويكثر من الاقتباس منه في خطبه وأحاديثه وكتاباته، وكان يحفظ كذلك الأحاديث النبوية.وفي عام 1902 ظهر فرنسيس العتر، في مجلس الشيخ محمد عبده، وكان الشيخ يحبه ويقربه ويرحب به، ويتيح له فرصة للاشتراك في المناقشات الأدبية والفقهية.وكان بعض الأقباط يلتحقون للدراسة بالأزهر بأسماء إسلامية، ومنهم: جندي إبراهيم، وهو صحفي مشهور، وقد درس بالأزهر تحت اسم الشيخ "إبراهيم الجندي".ومن أشهر الساسة الأقباط الذين تأثروا بالثقافة الإسلامية مكرم عبيد، الذي كان يستخدم أسلوب القرآن الجزل في خطبه وأحاديثه، ومقالاته، وكان من أكثر الأقباط ــ ساسة وأدباء ــ قراءة للتراث الإسلامي، وتأثرا به.