«عبد العال»: «شباب الأحزاب» نظمت حوارًا مجتمعيًا حول قانون الانتخابات

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارا مجتمعيا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مع جميع القوي السياسية والأحزاب، وأرسلت نتيجته ومضمونه إلي البرلمان، مشيرًا إلى أنه أيضا يتم الاستماع إلى جميع الآراء حول تلك القوانين تحت القبة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قوانين الانتخابات.من جانبه أشاد النائب صلاح حسب الله، بالجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى الحوار المجتمعى الموسع الذى نظمته حول قوانين الانتخابات.