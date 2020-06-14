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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك سفاجا تستقبل 283 مصريًا و66 سيارة بإفراج مؤقت

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:11 م
جمارك سفاجا
جمارك سفاجا
راندا التوني
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استقبل ميناء سفاجا 283 مصريا عائدًا من خارج البلاد و66 سيارة بنظام الإفراج المؤقت "تربتيك"، بناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التيسيرات لنقل وعودة المصريين، وفى إطار تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بسرعة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات الجمركية أثناء دخولهم لأرض الوطن.

وكان فى استقبالهم عاطف غانم مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا واللجنة الجمركية المكونة من محمد يحي مدير إدارة الركاب وعابدين بلال مدير إدارة الإفراج المؤقت وحسن عيد مدير إدارة الأمن الجمركي وحافظ الشيباني وهاشم إسماعيل مشرفى تفتيش الركاب وأبو ستة سيد أبو ستة رئيس قسم الوديعة وأحمد حجازي.

وهيثم جرجس وهيثم أبو النجا ومحمد صبري وعرفة عطا الله وجبريل سعد وحسين محمد ومحمد أحمد محمود مأموري تفتيش الركاب ومصطفى الحسيني ومحمد عبد الصبور وعصام عبد الرحيم وعمرو زيدان بإدارة الإفراج المؤقت ومحمد ممدوح مأمور المنافذ ومحمود رأفت بإدارة الأمن الجمركي.

وقد تم إنهاء الإجراءات الجمركية بيسر وسهولة على الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب وكذلك سيارات الإفراج المؤقت "التربتيك" فى ظل الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

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