رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرار حاسم لتسريع رفع الحجر الصحى فى المغرب

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:05 م
العاهل المغربي
العاهل المغربي
وكالات
طباعة
في قرار يهدف إلى التسريع من الرفع التدريجي للحجر الصحي المفروض منذ مارس الماضي، يبدأ المغرب، الأحد، تجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيين متخصصين، وذلك بعد أيام قليلة على قرار تمديد الحظر في المدن الكبرى شهرا آخر حتى 10 يوليو المقبل.

وأفاد بيان لوزارتي الداخلية والصحة ليل السبت، بأن نحو 700 مصاب بالمرض، يعالجون حاليا في مختلف مستشفيات المملكة، سيتم تجميعهم في مستشفيين متخصصين في مدينتي بنسليمان قرب الدار البيضاء (غرب) وبنجرير القريبة من مراكش (جنوب).

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء "سيمكن من التسريع ابتداء من 20 يونيو في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي"، مؤكدا "التطور المتحكم فيه" للوضع المرتبط بوباء "كوفيد- 19".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات تمديد الحجر المفروض منذ 20 مارس، شهرا آخر حتى 10 يوليو في معظم المدن الكبرى، مع تخفيفه في باقي المناطق.

ويحظر الحجر التنقل إلا بتراخيص في حالات محددة أبرزها التوجه للعمل، تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

وكان قرار التمديد قد أثار ردود فعل رافضة ودعوات للعودة إلى الحياة الطبيعية، رغم تأكيده على استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة على سائر أنحاء المغرب، مع استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمساجد.

وأشار بيان وزارتي الداخلية والصحة إلى أن عملية التجميع سيوازيها استمرار إجراء اختبارات الكشف "واسعة النطاق" للمخالطين.

وبلغ مجموع المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب حتى الأحد 8734 شخصا، توفي منهم 212 وتماثل 7725 للشفاء.

موضوعات متعلقة

أمير كرارة يتعاون مع السقا في «نسل الأغراب» برعاية سينرجي

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

1981 مصريًا عالقًا يغادرون الكويت عبر 11 رحلة جوية

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم «O» أقل عرضة للإصابة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا في الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين

دار «الميدان» تصدر «بوابات الزمان» لـ محمد منسي

27 مليون زائر و104 آلاف مشترك لقناة «الثقافة» على يوتيوب و60 الف قارئ للكتاب