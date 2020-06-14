بحضور صوفية العالم.. الإنشاد والمديح فى ليلة الوصال السابعة بالمغرب

أحيت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب، بشراكة مع مؤسسة الملتقى ومؤسسة الجمال للسماع والمديح والفن العريق أمس السبت، باستعمال تقنية البث المباشر، الليلة السابعة في سلسلة ليالي الوصال في زمن كورونا "ذكر وفكر" وذلك عبر صفحة مؤسسة الملتقى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وقد تميزت هذه الليلة بالغنى والتنوع، حيث عرفت مشاركة وازنة لمجموعة من العلماء والمثقفين، مع وصلات من بديع الإنشاد والسماع من داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى شهادات حية لمريدي الطريقة القادرية البودشيشية من جنسيات مختلفة، عكست مدى انتشار الطريقة خارج المغرب، إضافة الى الفقرة التفاعلية مع أسئلة المتابعين لهذا السمر الروحي، مما أضفى على هذه الليلة رونقا خاصا.