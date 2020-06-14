مراد فكري وإيمي طلعت زكريا ضيفا أولى حلقات برنامج «دندنة فنية»

تستعد فضائية "الحدث اليوم" لعرض أولى حلقات برنامج "دندنة فنية" في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وتقدم البرنامج الإعلامية نورهان عدس، ويتولى رئاسة التحرير الصحفي أحمد عفيفي.ومن المقرر أن يحل الفنان مراد فكري ضيف أولى حلقات البرنامج، ليكشف كل ما هو جديد للجمهور، ولماذا لم يحقق مسلسل ولاد إمبابة النجاح المطلوب، وما حقيقة أن الزعيم عادل أمام طلبة بالأسم لكي يعمل معة، ولماذا قال أن أنحرافة هو سبب دخولة عالم الفن، في فقرة خاصة.ويكشف أيضًا برنامج "دندنة فنية" خلال حلقة اليوم، حقيقة أن الفنان محمد رمضان هو من كان مرشح لكي يتعاون مع أحمد السقا في مسلسل رمضان 2021.وتكشف أيضًا الفنانة إيمي طلعت زكريا خلال الحلقة الأولى، كواليس الأسبوع الأخير في حياة الفنان طلعت زكريا، وما تحضرة للجمهور خلال الفترة المقبلة.