رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ مشروعات بالقطاع الصحي في الشرقية بتكلفة 189 مليون جنيه

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:55 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
طباعة
يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أعمال توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق وإنشاء مستشفى كفر صقر المركزي، وإنشاء الوحدة الصحية بقرية أحمد موسى بأبو كبير.

وكذلك أعمال إنشاء مبنى العيادة الشاملة بمدينة الحسينية للاطمئنان على انتظام الأعمال الجارية بهم، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال لدخولهم الخدمة في أسرع وقت مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

أشار المحافظ - في بيان - إلى أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة بجانب توقيع الكشف الحراري عليهم بمواقع عملهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري توسع مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق بتكلفة مالية 72 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 92٪ وإنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة مالية 100 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 92٪ وإنشاء الوحدة الصحية بقرية أحمد موسى بأبو كبير بتكلفة مالية 4 مليون و700 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 40٪.

وأضاف أنه جار إنشاء 10 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة مالية بلغت 4 مليار جنيه شملت إنشاء 7 مستشفيات ووحدة طب أسرة ومجمع تأمين صحي ومعهدًا للأورام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 ودخولها الخدمة.

شملت إنشاء وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ومركز تدريب الأسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه، واستكمال مستشفى طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنية ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنيه.

تطوير وحدة طب أسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 ألف جنيه والوحدة الصحية بالسعودية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه والوحدة الصحية ببني منصور مركز أولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبو حماد بتكلفة 6 مليون جنيه والوحدة الصحية بالمناجاة الصغرى بمركز الحسينية بتكلفة 579 ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

أول يوليو.. «الأوقاف» تعلن خطة فتح دور العبادة

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر يلغى الامتحان الشفوى.. ويعلن «حالة طوارئ»

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم «O» أقل عرضة للإصابة

إنفوجراف

image description

إجراءات الداخلية لتأمين الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

أيام زمان

برغم النجاح الكبير.. هذه التجارب فشل فيها صلاح أبو سيف

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

حفيد عالم شهير: لم يفت الأوان لإنقاذ المحيطات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

«الدين لله والعلم للجميع».. هؤلاء الأقباط درسوا في الأزهر

«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين

دار «الميدان» تصدر «بوابات الزمان» لـ محمد منسي

27 مليون زائر و104 آلاف مشترك لقناة «الثقافة» على يوتيوب و60 الف قارئ للكتاب