تنفيذ مشروعات بالقطاع الصحي في الشرقية بتكلفة 189 مليون جنيه

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أعمال توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق وإنشاء مستشفى كفر صقر المركزي، وإنشاء الوحدة الصحية بقرية أحمد موسى بأبو كبير.وكذلك أعمال إنشاء مبنى العيادة الشاملة بمدينة الحسينية للاطمئنان على انتظام الأعمال الجارية بهم، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال لدخولهم الخدمة في أسرع وقت مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.أشار المحافظ - في بيان - إلى أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة بجانب توقيع الكشف الحراري عليهم بمواقع عملهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري توسع مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة الزقازيق بتكلفة مالية 72 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها إلى 92٪ وإنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة مالية 100 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 92٪ وإنشاء الوحدة الصحية بقرية أحمد موسى بأبو كبير بتكلفة مالية 4 مليون و700 ألف جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 40٪.وأضاف أنه جار إنشاء 10 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة مالية بلغت 4 مليار جنيه شملت إنشاء 7 مستشفيات ووحدة طب أسرة ومجمع تأمين صحي ومعهدًا للأورام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 ودخولها الخدمة.شملت إنشاء وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ومركز تدريب الأسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه، واستكمال مستشفى طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنية ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنيه.تطوير وحدة طب أسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 ألف جنيه والوحدة الصحية بالسعودية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه والوحدة الصحية ببني منصور مركز أولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبو حماد بتكلفة 6 مليون جنيه والوحدة الصحية بالمناجاة الصغرى بمركز الحسينية بتكلفة 579 ألف جنيه.