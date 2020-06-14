ليالي الوصال الصوفية.. ضرورة تحصين المجتمع من التطرف

أحيت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بشراكة مع مؤسسة الملتقى ومؤسسة الجمال للسماع والمديح والفن العريق، السبت 13 مايو 2020، باستعمال تقنية البث المباشر، الليلة السابعة في سلسلة ليالي الوصال في زمن كورونا "ذكر وفكر"، وذلك عبر صفحة مؤسسة الملتقى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وتميزت الليلة بالغنى والتنوع، حيث عرفت مشاركة وازنة لمجموعة من العلماء والمثقفين، مع وصلات من بديع الإنشاد والسماع من داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى شهادات حية لمريدي الطريقة القادرية البودشيشية من جنسيات مختلفة، عكست مدى انتشار الطريقة خارج المغرب، إضافة الى الفقرة التفاعلية مع أسئلة المتابعين لهذا السمر الروحي، مما أضفى على هذه الليلة رونقا خاصا.وكان الدكتور مولاي منير القادري بودشيش، مدير مؤسسة الملتقى ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، قال في كلمة عن "الحاجة إلى التصوف لتأهيل المجتمع وتحصينه"، إن تربية الناشئة على القيم المجتمعية الأصيلة ومبادئ الرجولة هو خير ما يمكن تقوم به دولة لشعبها، وهو ما ينبغي أن تتضافر من أجل تحقيقه جهود مختلف الفعاليات من إعلام، ومسجد ومدرسة وزاوية، عبر وجود منهج تعليمي وإصلاحي، يؤهلهم للثبات أمام مختلف الأزمات التي تهدد الوحدة الوطنية للبلاد، موضحا أن الحاجة تقوم إلى الرؤوس المفكِّرة التي تخطط، والقلوب الكبيرة التي ترعى، والعزائم القوية التي تنفِّذ، وليس إلى المعادن والثروات.وأضاف أن التصوف الذي هو ثابت من ثوابت الهوية الدينية المغربية، اهتم ببناء الإنسان وتأهيله على كافة المستويات، لصناعة شخصية مؤمنة متوازنة، من خلال منهج تربوي أصيل، يقوم على أسس ومبادئ مقام الإحسان الذي: "هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك".وزاد بأن التصوف هو تربية روحية مبنية على إتباع كتاب الله وسنة رسوله (ص)من خلال جهاد النفس وتطهيرها من الأخلاق السيئة، وتحليتها بالأخلاق الحسنة، وهو ما سماه النبي (ص) “بالجهاد الأكبر”، بينما سمى جهاد الأعداء بـ“الجهاد الأصغر”، مع أن كلاهما واجب في بابه بشروطه وضوابطه، معتبرا أن الرجال يُمتحنون في المواقف والمعاملات، ومستدلا بما وصفت به أمنا خديجة رضي الله عنها زوجها سيدنا محمد (ص) بقولها: "فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقّ"،ة.وأوضح أن التربية تكون بالقدوة، فالصحبة لها أثر عميق في تهذيب شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه، من خلال التأثر الروحي والاقتداء العملي بالمصحوب، فالصحابة رضوان الله عليهم ما نالوا هذا المقام السامي إلا بمصاحبتهم لرسول الله (ص) ومجالستهم له، كما أن التابعين أحرزوا هذا الشرف باجتماعهم بالصحابة، وهكذا سندا تربويا ووراثة محمدية من خير سلف إلى خير خلف.مذكرا في هذا الصدد بما بأقوال مجموعة من الأئمة عن التصوف، من ضمنها ما جاء عن ابن تيمية رحمه الله في فتاواه ورسائله، والتي برأ من خلالها ساحة السادة الصوفية من تهمة القول والعمل بالبدع.كما بين أن كبار المستشرقين أكدوا على أن التصوف قائم على القرآن والسنة، مقدما أمثلة في هذا الصدد لمجموعة من كبار المستشرقين، من ضمنهم المستشرقة الألمانية آن ماري شيميل في كتابها "مستيكل ديموشين اوف إسلام" التي بينت أن التصوف يرجع في أصله إلى نبي الإسلام ويستمد حياته من الكلمة الإلهية التي أوحيت إليه في القرآن الكريم.وعند حديثه عن التصوف بالمغرب، أورد ما جاء عن شيخ الطريقة القادرية البودشيشية، الدكتور مولاي جمال الدين القادري في مؤلفه "مؤسسة الزوايا بالمغرب، بين الأصالة والمعاصرة"، والذي يستفاد منه أن التصوف عند أهل المغرب يتميز بمجموعة من الخصائص أولها: شمولية هذا التصوف، وثانيها: ابتعاده عن التجريد الفقهي الكلامي والفلسفي وثالثها: عدم اشتغاله بالسياسة وارتباطه بالجماعة والمجتمع.وزاد بأن ميزة التصوف المغربي أنه سني أخلاقي، يعتمد على تعاليم المدرسة الجنيدية في صيغتها الغزالية، وفي كونه اتجه اتجاها زهديا عمليا بعيدا كل البعد عن المؤثرات الفلسفية، لذلك فهو يتسم بالفعالية داخل المجتمع في العلم والجهاد وفي ما يتعلق بالحياة اليومية في التجرد والكسب.مما جعله ثابتا من ثوابت الهوية الدينية المغربية على مر التاريخ، حيث دأب ملوك الدولة العلوية على اعتبار الزوايا والتصوف دعامة أساسية للأمن الروحي للمملكة، وعملوا على تثبيث مبادئه في المعتقد الديني للمجتمع المغربي، تمنيعا له من كل الاختراقات وتحصينا له من خطر وآفات التعصب والتطرف.مبرزا بعض مظاهر وتجليات عناية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن عطاء الزوايا والشيوخ والصلحاء في المغرب الذي هو بلد الأولياء، لم ينضب إلى اليوم معينه، لذلك يحظى أهل الله بتقدير كبير من عموم المغاربة، فالزوايا الصوفية في المغرب تملك رصيدًا روحيًا وأخلاقيا وتربويًا زاخرًا بالكثير من القيم والمبادئ، مما أهلها إلى أن تؤثر في النفوس والأرواح بما تتوفر عليه من رقائق وأذواق وأشواق، مشيرا إلى إسهامها بالدعم والتوعية، وحث المغاربة على الالتزام بقواعد الحجر الصحي في زمن الوباء.