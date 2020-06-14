صحيفة بريطانية: تركيا ترتكب جرائم حرب في طرابلس

أكدت صحيفة "الديلي اكسبرس" البريطانية، أن مناطق السيطرة التركية في ليبيا تشهد كوارث وجرائم ضد الإنسانية، حيث أثارت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مخاوف بشأن جرائم حرب محتملة.وقالت "بنسودا" في بيان حول الضربات الجوية في طرابلس: "ما يثير قلقا خاصا في مكتبي هو الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين، التي أفيد بشكل كبير أنها نتجت عن الغارات الجوية وعمليات القصف".وأضافت الصحيفة أن مصر أعربت عن قلقها أيضًا من امتداد النزاع بالقرب من حدودها البرية، كما نشرت تونس تكثيفات أمنية على حدودها مع ليبيا.وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد التبون للصحفيين هذا الأسبوع: "الحل في ليبيا يظهر في مساهمتنا مع مصر وتونس من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة".وتابعت الصحيفة أن التدخل العسكري التركي والمناطق التي استولوا عليها بالتعاون مع ميليشيات الوفاق، تشهد قصف عشوائي وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، حيث تستهدف القرى السكنية والمدنيين، ما أدى لنزوح عشرات الآلاف باتجاه الشرق، وسط مخاوف من تكرار الأزمة السورية في ليبيا.