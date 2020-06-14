فرنسا تندد بالتدخل التركى فى ليبيا وتصفه بغير المقبول

نددت فرنسا اليوم الأحد، بالتدخل التركي في ليبيا والذي وصفته بـ"غير المقبول"، وذلك حسبما أفادت شبكة سكاي ينوز في خبر عاجل لها منذ قليل.وقالت الرئاسة الفرنسية إن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي "ناتو" ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.وأضافت الرئاسة الفرنسية: هناك سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.