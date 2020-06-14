عدا حزبين.. «برلمانيات الأحزاب» توافق مبدئيا على قوانين الانتخابيات

وافق ممثلو الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب على مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات ومجلسي الشيوخ والنواب.ووافق النائب سليمان وهدان، ممثلا عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وكذلك النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، والدكتور مجدي مرشد، ممثلا لحزب المؤتمر، واللواء كمال عامر ممثلا لحزب حماة الوطن، والدكتور سعيد حساسين، ممثلا عن حزب السلام الديمقراطي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص تلك القوانين.واعترض الدكتور أحمد خليل خيرالله، أحد ممثلي الهيئة البرلمانية لحزب النور، على نظام القائمة المطلقة المغلقة، وهو ما توافق معه النائب أكمل قرطام، ممثل حزب المحافظين.وقال قرطام: "إننا ممتنعون عن التصويت وسنضع الأسباب في مذكرة بالأمانة العامة".