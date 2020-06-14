تداول 12 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4496 طن فوسفات و10800 طن يوريا و4500 طن رمل.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7870 طن حديد و7300 طن خردة و13396 طن ذرة و1046 طن خشب زان و2500 طن سكر و1978 طن نخالة قمح و2449 طن نواتج تقطير و80 طن كلوريد إيثيلين.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 266 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة وبرتقال) وخضروات (بازلاء وفاصوليا وبطاطا وفول أخضر وورق عنب ونعناع وخرشوف وخضار مجمد) وحاصلات زراعية (ثوم وبصل وأرز وكتان) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية وإيطاليا وهولندا وأمريكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية ومالطا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 173 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 566 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 53108 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94889 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2756 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 2154 شاحنة منها 824 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45728 من البضائع العامة.