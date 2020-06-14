طقس مائل للحرارة غدًا.. القاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، غدًا الإثنين، شبورة خفيفة صباحا، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانا، لطيف ليلا، كما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 33 21الإسكندرية 30 21وادى النطرون 32 21طنطا 33 20شبين الكوم 33 20دمنهور 31 21بلطيم 29 21مطروح 26 20السلوم 33 23سيوة 35 21بورسعيد 28 21دمياط 28 21الزقازيق 33 21المنصورة 32 20الإسماعيلية 34 20السويس 33 22العريش 29 20رفح 28 19رأس سدر 36 22نخل 32 17نويبع 35 24طابا 34 23كاترين 29 17الطور 34 24شرم الشيخ 36 28الغردقة 38 28مرسى علم 36 27الفيوم 34 21بنى سويف 34 21المنيا 35 22اسيوط 36 25سوهاج 37 26قنا 38 27الأقصر 39 27أسوان 39 28إدفو 39 28أبوسمبل 38 28الوادى الجديد 37 27شلاتين 35 27أبورماد 34 27حلايب 32 28رأس حدربة 34 28أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:العظمى الصغرىمكة المكرمة 44 30المدينة 45 28الرياض 44 29المنامة 39 34أبوظبى 41 32الدوحة 45 35الكويت 47 31دمشق 32 14بيروت 26 21عمان 28 15القدس 25 15غزة 27 19بغداد 44 27مسقط 38 32صنعاء 29 15الخرطوم 41 29طرابلس 25 19تونس 30 18الجزائر 25 16الرباط 24 14أنقرة 22 13إسطنبول 28 19إسلام أباد 39 24نيودلهى 42 31جاكرتا 34 25بكين 36 22كوالالمبور 34 25طوكيو 31 21أثينا 31 18روما 27 16باريس 23 14مدريد 28 14برلين 24 13لندن 22 14مونتريال 23 13موسكو 23 16نيويورك 24 16واشنطن 26 16نواكشوط 32 24أديس أبابا 22 12