طقس مائل للحرارة غدًا.. القاهرة 33
الأحد 14/يونيو/2020 - 03:04 م
أ.ش.أطباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، غدًا الإثنين، شبورة خفيفة صباحا، ويكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وتنشط الرياح المعتدلة أحيانا، لطيف ليلا، كما يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
الإسكندرية 30 21
وادى النطرون 32 21
طنطا 33 20
شبين الكوم 33 20
دمنهور 31 21
بلطيم 29 21
مطروح 26 20
السلوم 33 23
سيوة 35 21
بورسعيد 28 21
دمياط 28 21
الزقازيق 33 21
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 34 20
السويس 33 22
العريش 29 20
رفح 28 19
رأس سدر 36 22
نخل 32 17
نويبع 35 24
طابا 34 23
كاترين 29 17
الطور 34 24
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 34 21
بنى سويف 34 21
المنيا 35 22
اسيوط 36 25
سوهاج 37 26
قنا 38 27
الأقصر 39 27
أسوان 39 28
إدفو 39 28
أبوسمبل 38 28
الوادى الجديد 37 27
شلاتين 35 27
أبورماد 34 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 34 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 30
المدينة 45 28
الرياض 44 29
المنامة 39 34
أبوظبى 41 32
الدوحة 45 35
الكويت 47 31
دمشق 32 14
بيروت 26 21
عمان 28 15
القدس 25 15
غزة 27 19
بغداد 44 27
مسقط 38 32
صنعاء 29 15
الخرطوم 41 29
طرابلس 25 19
تونس 30 18
الجزائر 25 16
الرباط 24 14
أنقرة 22 13
إسطنبول 28 19
إسلام أباد 39 24
نيودلهى 42 31
جاكرتا 34 25
بكين 36 22
كوالالمبور 34 25
طوكيو 31 21
أثينا 31 18
روما 27 16
باريس 23 14
مدريد 28 14
برلين 24 13
لندن 22 14
مونتريال 23 13
موسكو 23 16
نيويورك 24 16
واشنطن 26 16
نواكشوط 32 24
أديس أبابا 22 12
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
الإسكندرية 30 21
وادى النطرون 32 21
طنطا 33 20
شبين الكوم 33 20
دمنهور 31 21
بلطيم 29 21
مطروح 26 20
السلوم 33 23
سيوة 35 21
بورسعيد 28 21
دمياط 28 21
الزقازيق 33 21
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 34 20
السويس 33 22
العريش 29 20
رفح 28 19
رأس سدر 36 22
نخل 32 17
نويبع 35 24
طابا 34 23
كاترين 29 17
الطور 34 24
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 34 21
بنى سويف 34 21
المنيا 35 22
اسيوط 36 25
سوهاج 37 26
قنا 38 27
الأقصر 39 27
أسوان 39 28
إدفو 39 28
أبوسمبل 38 28
الوادى الجديد 37 27
شلاتين 35 27
أبورماد 34 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 34 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 30
المدينة 45 28
الرياض 44 29
المنامة 39 34
أبوظبى 41 32
الدوحة 45 35
الكويت 47 31
دمشق 32 14
بيروت 26 21
عمان 28 15
القدس 25 15
غزة 27 19
بغداد 44 27
مسقط 38 32
صنعاء 29 15
الخرطوم 41 29
طرابلس 25 19
تونس 30 18
الجزائر 25 16
الرباط 24 14
أنقرة 22 13
إسطنبول 28 19
إسلام أباد 39 24
نيودلهى 42 31
جاكرتا 34 25
بكين 36 22
كوالالمبور 34 25
طوكيو 31 21
أثينا 31 18
روما 27 16
باريس 23 14
مدريد 28 14
برلين 24 13
لندن 22 14
مونتريال 23 13
موسكو 23 16
نيويورك 24 16
واشنطن 26 16
نواكشوط 32 24
أديس أبابا 22 12