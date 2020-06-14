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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 223 قطعة سلاح خلال 24 ساعة بالمحافظات

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:04 م
سلاح
سلاح
عمرو المزيدي
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 36 قطعة سلاح نارى، بحوزة 35 متهما، وضمت الأسلحة المضبوطة 6 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، 24 فردا محليا، 94 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزن متنوعة، كما تم ضبط 152 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 49050 حكما قضائيا متنوعا، ضمت 177 حكم جناية، 14588 حكم حبس جزئى، 3102 حكم حبس مستأنف، 24143 حكم غرامة، و7040 حكم مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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