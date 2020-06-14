جامعة الأزهر تؤجل امتحانات الدراسات العليا لـ8 أغسطس

قررت جامعة الأزهر، اليوم الأحد، تأجيل امتحانات الدراسات العليا لـ8 أغسطس، بعد إجازة عيد الأضحى، بدلًا من 27 يونيو.كما قررت الجامعة في بيان لها، تأجيل اجتماع مجلس الجامعة الذي كان مقررًا الأربعاء المقبل.وشدد المركز الإعلامي للجامعة في بيانه على ضرورة التثبت من الأخبار المتعلقة بمواعيد الامتحانات وعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة بالجامعة.