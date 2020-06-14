«الإفتاء» توضح حكم دم الاستحاضة وكيفية التطهر منه

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال نصه: "ما حكم دم الاستحاضة؟ وكيف تتطهر المستحاضة؟ وهل يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؟".وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؛ لأن الاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة، ولا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف، والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب، كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله".