«جامع»: اهتمام كبير من القيادة السياسية بسرعة صرف مستحقات للمصدرين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك اهتمامًا كبير من القيادة السياسية والحكومة بسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة وبصفة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الاسواق العالمية.وأضافت جامع، خلال جلسة نقاشية إلكترونية أقامتها اليوم خلال الجمعية المصرية البيرطانية، أنه تم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري صرف 3 مليار و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.وحول موقف المفاوضات التجارية بين مصر وبريطانيا فى ظل خروجها من الاتحاد الاوروبي (البريكست) أوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة وراسخة وهو الامر الذي ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على اهمية استمرار العلاقات التجارية بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرة إلى انه يجري حاليا وضع التصور النهائي لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين تمهيدًا لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة