خبير: سوق اللحوم سبب عودة انتشار كورونا بالصين

قال الدكتور جاد رعد، الخبير في الشئون الآسيوية، إن سبب عودة انتشار فيروس كورونا في الصين خلال الأيام الراهنة هو خطأ بشرى وليس موجة جديدة تتعرض لها بكين من هذا الفيروس التاجى، والذى من المتوقع أن يضرب البلاد في الخريف المقبل مع انخفاض درجة الحرارة.وأضاف رعد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب عودة انتشار الفيروس بعدد من المدن الصينية هو سوق لحوم يتوقع أن بعض اللحوم تسببت في نقل العدوى لعدد من المواطنين، وبسبب ذلك انتشر الفيروس، موضحا أن السلطات الصينية تتوقع أن أسماك السلمون المستوردة هي سبب انتشار الفيروس.وأوضح الخبير في الشئون الآسيوية أن الصين قررت عزل 11 مجمعا سكنيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بجانب إغلاق أكبر سوق للحوم والأسماك البحرية لشكها في تسبب هذه السوق في انتشار الفيروس.