المعهد المصرفي يواصل دعم برامج التدريب الإفريقي رغم كورونا

برعاية البنك المركزي المصري، يقوم المعهد المصرفي المصري حاليًا، بتقديم برنامج تدريبي بعنوان العمليات المصرفية للمتخصصين بإدارات الموارد البشرية بالقطاع المصرفي لمشاركين بعدد من الدول الإفريقية الشقيقة.البرنامج مدعم بالكامل من البنك المركزي المصري استمرار لاستراتيجية البنك المركزي، والتي تهدف إلى توطيد العلاقات المصرفية الإفريقية من تدريب وتعلم وتبادل خبرات وتوفير بيئة مناسبة للتبادل التجاري بين الدول الإفريقية.البرنامج كان مقررًا انعقاده خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020 على مدار خمس أيام، وكان سيتم استضافة الوفد الإفريقي بمصر ولكن نظرًا لتداعيات فيروس كورونا تقرر تأجيل البرنامج حتى تستقر الأوضاع.وحتى لا يتم تعطيل خطة المعهد المصرفي المصري للبرامج الإفريقية، يتم الآن تقديم البرنامج من خلال أساليب التعليم عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة لوسائل الاتصال، وذلك على مدار ١٥ ساعة تدريبية تتضمن عدد 6 محاضرات.ويهدف هذا البرنامج إلى إمداد مدراء الموارد البشرية ونوابهم بالبنوك بنظرة عامة حول الوظائف الأساسية لمختلف القطاعات المصرفية ومنها التجزئة المصرفية، وإدارة الخزانة والعمليات الخارجية وعلاقة هذه الوظائف بإدارة الموارد البشرية.كما يهدف البرنامج أيضًا إلى أن يساعد مدراء الموارد البشرية باتخاذ الخطوات الصحيحة في عمليات التنقلات الداخلية بين الإدارات المختلفة والترقيات وسياسات تخطيط المسار الوظيفي، وذلك مبني على فهم لمتطلبات الوظيفة الفنية.ونظرًا للإقبال الشديد على البرنامج فقد تم تنظيم عدد 3 دورات متزامنة خلال الفترة من 6 يونيو إلى 15 يونيو، لإتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد ممكن من متخصصي إدارات الموارد البشرية بالبنوك الإفريقية، حيث يشارك حاليًا عدد 44 متدربا من 8 دول إفريقية (كينيا، وليبيريا، ومالاوي، وموريتانيا، وموزمبيق، ورواندا، ونيجريا وتنزانيا).