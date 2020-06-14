رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتحاد الصناعات»: وزارة التجارة تبذل جهدا للحفاظ على العمالة

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:57 م
أحمد فكري عبد الوهاب
أحمد فكري عبد الوهاب
دعاء أبو العزم
طباعة
قال أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للعبور من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وأضاف فكري خلال جلسة نقاشية إلكترونية أقامتها اليوم خلال الجمعية المصرية البيرطانية بحضور وزيرة التجارة والصناعة: يحتاج رجال الصناعة بصفة دائمة إلى تلقي رسائل طمأنة من الدولة المصرية للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القاصي والداني في مصر يرى المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة لخدمة المصنعين والمصدرين والحفاظ على العمالة المصرية في ظل الأزمة الراهنة.

كما أشار عبد الوهاب إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية فى جذب المصانع العالمية للاستثمار فى السوق المصري، لافتًا فى هذا الإطار إلى التجربة اليابانية التى أتاحت موازنة قدرها 2.2 مليار دولار لجذب شركات صينية للعمل فى السوق الياباني.

موضوعات متعلقة

انفصال «عمرو ودينا» والصين توضح سر كورونا.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت 2020

دراسة تكشف موعد ذروة فيروس كورونا فى مصر

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

الصور

image description

كيف أثر كورونا على خدمات السيارت في مصر؟

image description

قطار منوف

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

ننشر كلمة القاضى فى حُكم «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم «O» أقل عرضة للإصابة

الاعتداء على طبيب مصري و«كسر رجله» في الكويت

إنفوجراف

image description

فتيات فى السجن لهدم وتهديد قيم المجتمع (إنفوجراف)

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

أيام زمان

هند رستم تسبق عادل إمام فى تقديم «مدرسة المشاغبين»

"تزوجها وراحا يبحثان عن غرفة يبيتان فيها".. ماجدة الخطيب تنتشل زبيدة ثروت من ورطة كبيرة

اللقاء الثاني لـ"بيليه" وزبيدة ثروت.. صفقت له حين أحرز هدفين في فريقها.. ووعدها بحضور عيد ميلادها

اللقاء الأول لـ«بيليه» وزبيدة ثروت..«لا تصدقى ما يقولون حتى تشاهدى بعينيك الجميلتين»

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

علماء الفلك يرصدون «نبض قلب» الثقب الأسود

كيف يمكن تحويل الوجبات السريعة لطعام مفيد؟

حلويات مفيدة أثناء فقدان الوزن

الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية لا تنقل فيروس كورونا

منوعات

اعتقال عصابة سرقت 42 ألف دولار في بغداد

مليون دولار كادت تقتل ناجيًا من كورونا

بريطاني يترك عمله في بنك ويتفرغ لحل «السودوكو»

الإمارات تدعو مصر للاشتراك بالدورة التدريبية لنظام إدارة الألعاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

27 مليون زائر و104 آلاف مشترك لقناة «الثقافة» على يوتيوب و60 الف قارئ للكتاب

رؤية للنشر تصدر «الخطاب الروائي النسوي» لــ هدى عماري

«الرقص الحديث» تستعرض حياة قاسم أمين على يوتيوب «الثقافة» الليلة

إسلام بحيري: الفكر الديني أمرض المجتمع جنسيا