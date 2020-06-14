«اتحاد الصناعات»: وزارة التجارة تبذل جهدا للحفاظ على العمالة

قال أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للعبور من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.وأضاف فكري خلال جلسة نقاشية إلكترونية أقامتها اليوم خلال الجمعية المصرية البيرطانية بحضور وزيرة التجارة والصناعة: يحتاج رجال الصناعة بصفة دائمة إلى تلقي رسائل طمأنة من الدولة المصرية للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن القاصي والداني في مصر يرى المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة لخدمة المصنعين والمصدرين والحفاظ على العمالة المصرية في ظل الأزمة الراهنة.كما أشار عبد الوهاب إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية فى جذب المصانع العالمية للاستثمار فى السوق المصري، لافتًا فى هذا الإطار إلى التجربة اليابانية التى أتاحت موازنة قدرها 2.2 مليار دولار لجذب شركات صينية للعمل فى السوق الياباني.