40 وفاة و4233 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 972 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى تسجيل 4233 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 127541 حالات.ولفتت إلى تسجيل 2172 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 84720.