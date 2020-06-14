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الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية البريطانية للأعمال»: نسعى لتوصيل صورة سليمة عن اقتصاد مصر

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:52 م
اقتصاد مصر
اقتصاد مصر
دعاء أبو العزم
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أعرب المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال عن فخره بجلسات الجمعية النقاشية التي تعقد على الإنترنت نظرا للظروف الحالية، وهو ما يلفت إلى أهمية الاستمرار في أعمال الجمعية ومواكبة العصر من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وأشار إلى أهمية البحث في شئون الاقتصاد والوضع الحالي للصناعات بعد أن شهدت البلاد حزمة استثنائية من الإجراءات التي من شأنها التكيف مع الوضع الحالي ومكافحة فيروس كورونا في ظل العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي وفرض حظر التجوال، لتعود الدولة إلى فتح البلاد من جديد مع التشديد على إجراءات التعايش مع المرض الذي تعاملت معه الحكومة بمنتهى الاحترافية لنتمكن من العودة ودعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى استمرار الجمعية فى عقد الورش النقاشية لمتابعة المستجدات والمشروعات والقوانين التي تتبناها مصر بما يسهم في نقل الصورة الصحيحة للجانب البريطاني عن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة وخطط التنمية.

وعقدت الجمعية المصرية البريطانية اليوم اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزيرة التجارة والصناعة.

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