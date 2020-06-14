27 مليون زائر و104 آلاف مشترك لقناة «الثقافة» على يوتيوب و60 الف قارئ للكتاب

واصلت قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب جذب الجمهور لمحتواها الإبداعى المتنوع الذى تقدمه فى إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك حيث تم رصد 27.027.000 ( سبعة وعشرين مليون وسبعة وعشرين ألف ) زائر تفاعل منهم 1.800.000 (مليون وثمانمائة ألف) مشاهد مع العروض، وتخطت الاشتراكات في القناة حاجز 104 (مائة وأربعة آلاف) مشترك منذ انطلاقها، كما حققت عدد ساعات المشاهدة أكثر من 232 (مائتين واثنين وثلاثين ) ألف ساعة مشاهدة، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم اكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية، الكويت، الإمارات، أمريكا، كندا، العراق، المانيا، إنجلترا، المغرب والأردن.كما وصل عدد زيارات الموقع الإلكترونى لوزارة الثقافة إلى 60.041 ( ستين ألفا وواحد وأربعين) زيارة للاطلاع وتحميل إصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http:releases.cg.eg حيث تصدرت القائمة عناوين الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ30885 ( ثلاثين ألفا وثمانمائة خمسة وثمانين) اطلاعا وتحميلا، تلتها إصدارات المركز القومي للترجمة بـ 10583 ( عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثمانين) اطلاعا وتحميلا ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 7884 (سبعة آالاف وثمانمائة وأربعة وثمانين) اطلاعا وتحميلا، دار الكتب والوثائق بـ3921 ( ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وعشرين) اطلاعا وتحميلا، صندوق التنمية الثقافية بـ2728 ( ألفين وسبعمائة وثمانية وعشرين) اطلاعا وتحميلا، وكانت العناوين الأكثر جذبا حكايات الولاد والأرض الجزء الأول، مذكرات الإمام محمد عبده، المهنة.. جغرافي، الملل والنحل، تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، مختارات من وثائق ثورة 1919 وغيرها.كذلك حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع إقبالا كبيرا وصل إلى 2428 (ألفين وأربعمائة وثمانية وعشرين) زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر- الزعيم مصطفى كامل والزجاج) إلى جانب 39 ملتقى عالميا ومحليا ومعرضا تشكيليا منها كنوز متاحفنا 4 ( ذاكرة الشرق )، بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل، بينالى القاهرة الدولى، صالون الشباب، ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى، الملتقى الدولى الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها.