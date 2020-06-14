رغم كورونا.. الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ94 (فيديو)

احتفلت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بعيد ميلادها الرسمي الـ94، بطريقة تتناسب مع الأوضاع المستجدة بسبب فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.وحضرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مراسم عسكرية محدودة أقيمت في قلعة وندسور؛ احتفالا بعيد ميلادها الرسمي في أول حدث ملكي كبير تحضره منذ أن بدأ الإغلاق في بريطانيا في مارس الماضي لمواجهة فيروس كورونا.كما حضرت احتفالًا عسكريًا صغيرًا قام به الحرس في قلعة وندسور، حيث تقيم مع زوجها دوق إدنبره في أثناء جائحة فيروس كورونا، والتزم الجنود خلال المراسم بقواعد التباعد الاجتماعي.وأقيم هذا الحدث بعد إلغاء موكب "تروبينج ذا كلر" هذا العام، والذي يقام في مثل هذا اليوم من كل عام بمناسبة عيد ميلاد الملكة الرسمي، والذي يكون بعد شهرين من عيد ميلادها الفعلي في أبريل.